Son dakika: Taksim'deki metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Son dakika haberleri... M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu. İstasyonun da tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonu, yaşanan intihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
SEFERLER AKSADI
Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.
Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.