06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Taksim'deki metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

Son dakika: Taksim'deki metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Taksim’deki metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

Son dakika haberleri... M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu. İstasyonun da tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonu, yaşanan intihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

SEFERLER AKSADI

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.

Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA