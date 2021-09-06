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Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Para karşılığı kadınları falakaya yatırdı! Flaş ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Kayseri’de ekipleri harekete geçiren olay! Para karşılığı kadınları falakaya yatırdı! Flaş ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de 33 yaşındaki kargo çalışanı Erkan T., maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, falakaya yatırdı. Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Erkan T.'nin açıklamaları şaşkına çevirdi. Erkan T'nin ortaya çıkan ifadesinde "Suç olabileceğini düşünmedim" dediği öğrenildi.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.



Öte yandan Erkan T.'nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erkan T.'nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.'yi gözaltına aldı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca savcılık talimatı ile ifadesi alınarak, dün akşam serbest bırakıldı. Erkan T'nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyeceği öğrenildi.

"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Bu arada Erkan T.'nin emniyetteki ifadesine DHA ulaştı. Erkan T'nin ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dediği belirtildi.

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