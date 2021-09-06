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Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon! 275 kilogram yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Şanlıurfa’da zehir tacirlerine dev operasyon! 275 kilogram yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 275 kilogram eroin ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheyi de gözaltına alıdı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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