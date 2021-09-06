Ankara’da ortaya çıkan obruk korkuttu! İlçe Tarım Müdürlüğü’nden flaş uyarı

Bilgi doğrultusunda geldiler baktılar. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler. Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şuan.