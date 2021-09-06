Ankara'da ortaya çıkan obruk korkuttu! İlçe Tarım Müdürlüğü'nden flaş uyarı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tarlada 7-8 metre çapında obruk ortaya çıktı. Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği konusunda halka uyarılarda bulunduğu bildirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesinde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi. Obruğun 2 gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.
Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
"HERKES KORKMAYA BAŞLADI"
Oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, "Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik, İlçe Tarım Müdürlüğünü arayarak bilgi verdim.
Bilgi doğrultusunda geldiler baktılar. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler. Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şuan.
Bize verecekleri bilgiye göre tarla sahiplerine söyleyeceğiz, onlarda ona göre tedbir alacaklar. Burada başlayınca herkes korkmaya başladı. Acaba daha ilerler mi diye korkuyorlar. Yetkililerde daha başka bölgelerde olacağını söylüyorlar. Yetkililer hafta sonundan sonra inceleyerek bilgi vereceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.
"BİR SIKINTI YOKSA BİZ BURAYI DOLDURUP SÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Tarla sahibi Seydi Sarıkaya, "Sabah suladık tarlayı, akşam geri geldik çukur oluşmuş. Sonra muhtarı aradık. Muhtar sağ olsun İlçe Tarıma bildirmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun. Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler.
Ama bunun suyla lakası yok. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç. Buraya gelsin baksınlar bir sıkıntı yoksa biz burayı doldurup sürmeye devam edeceğiz. Buranın altından mağara geçiyormuş. Mağara çökünce burası da çökme yapmış" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?
- Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?
- Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?
- Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi?
- Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?
- Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!
- Dursun Salkım kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşim Salkım babası Dursun Salkım ölüm sebebi nedir?
- Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar, nasıl alınır?
- Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
- 20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!