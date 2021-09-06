Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

280 ÇALIŞANI VAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBİM adı altında iki ayrı iletişim merkezi var Ankara ve Van'da olmak üzere. İşte o merkezleri kapsayacak şekilde yeni bir destek noktası kuruldu. Biz Ankara'daki merkezdeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalar başladı. Salgın yönetimi destek merkezinde bugün itibariyle aktif hale geldiğini söyleyebiliriz. Toplamda 280 çalışan var.