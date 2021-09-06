06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
ABONE OL
Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek için Kovid-19 salgın yönetim destek merkezi kurdu. A Haber muhabiri Ece Altuğ, o merkezden detayları aktardı.

Milyonlarca öğrenci 1,5 yıl sonra bugün yüz yüze eğitime başladı. Okullarda alınan tedbirler salgın merkezinden takip ediliyor. A Haber MEB'in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi'ni görüntüledi. Okullarda alınan tedbirler salgın merkezinden takip ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

280 ÇALIŞANI VAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBİM adı altında iki ayrı iletişim merkezi var Ankara ve Van'da olmak üzere. İşte o merkezleri kapsayacak şekilde yeni bir destek noktası kuruldu. Biz Ankara'daki merkezdeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalar başladı. Salgın yönetimi destek merkezinde bugün itibariyle aktif hale geldiğini söyleyebiliriz. Toplamda 280 çalışan var.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Kovid-19 çıkması durumunda okullarda ne gibi yollar izlenecek bu konuda da hem öğretmenlere hem de yöneticilere yardım edip destek olacaklar.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Bu merkezi öğretmenler ve idareciler arayacak. 444 0 632 no'lu numarayı arayacaklar Kovid-19'la ilgili sorular çağrı merkezinde çalışanlar tarafından yönlendirilecekler.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Sorulardan birisi sınıfımda Kovid-19 çıktı ne yapabilirim. Temaslıysa ne yapabilirim? İşte bu gibi soruları merkezi arayıp öğrenebilecekler.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

Bizim bulunduğumuz merkezde bulunan ekranda hizmet alan kişi sayısı ve hatta bekeleyen kişi sayısı görünüyor.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

AŞI VE PCR TESTİ TEDBİRİ

Koronavirüs riskine karşı öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları gerekecek.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

POZİTİF VAKA ÇIKARSA NELER YAPILACAK?

-Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler izlenmeye alınacak ve okula devam edecekler.

Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? A Haber MEB’in Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi’nde

-Aynı sınıfta 10 gün içinde 2.kez vaka çıktığında sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA