Gençlerin sınırsız eğlencesi Kadıköylüleri de bıktırdı: Uyuyamıyoruz

Proje kapsamında her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar da binaların dış cephelerine asıldı. Mahallede yaşayan 6 yaşındaki Berk'in mektubunda, "Ben Berk. 6 yaşındayım. Bu mahallede doğdum. Mahallemi çok seviyorum ama geceleri gürültüden uyuyamıyorum. Lütfen gürültü yapmayın. Çok ses var" ifadeleri yer aldı.