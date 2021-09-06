Gençlerin sınırsız eğlencesi Kadıköylüleri de bıktırdı: Uyuyamıyoruz
Kadıköy'de, sokak aralarını adeta mesken tutan gençler, içki içerek yüksek sesli müzikle eğlenip gürültü yapması ilçe sakinlerini de isyan ettirdi. CHP'li belediye de hem ses çıkaranları kırmamak hem de tabanını ürkütmemek için ılımlı bir proje çalışması yaptı.
Küresel salgında yeni normale geçişle birlikte, kent içi hareketliliğin odak noktası olan Kadıköy'e de rağbet arttı. Özellikle son zamanlarda artan gürültü kirliliğine çözüm arayan Kadıköy Belediyesi; mahalle muhtarları, esnaf dernekleri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanatçılarıyla ortak bir proje geliştirdi.
"Kadıköy Hepimizin" temasıyla hayata geçirilen projede, Kadıköylü sanatçıların sergilediği sokak performansı gürültü kirliliğine dikkat çekiliyor.
Sanatçılar Caferağa Mahallesinde gürültü kirliliğinin fazla olduğu 4 ayrı noktada 4 farklı performans gerçekleştirdi. Performanslarda; çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri uyumaya çalışan mahalleliler canlandırıldı.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN MEKTUP
Proje kapsamında her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar da binaların dış cephelerine asıldı. Mahallede yaşayan 6 yaşındaki Berk'in mektubunda, "Ben Berk. 6 yaşındayım. Bu mahallede doğdum. Mahallemi çok seviyorum ama geceleri gürültüden uyuyamıyorum. Lütfen gürültü yapmayın. Çok ses var" ifadeleri yer aldı.
70 yaşındaki Ahmet'in mektubunda ise, "Ben Ahmet. 70 yaşındayım. 3 kuşaktır Kadıköylüyüm. Kadıköy benim evim. Evimi çok seviyorum ama gürültüden dolayı her gece uykusuzluk çekiyorum. Lütfen gürültü yapmayın." dedi.
Sağlık çalışanı Ayşegül'ün mektubunda ise "Ben Ayşegül. Sağlık çalışanıyım. 7 senedir bu mahallede yaşıyorum. Yarın hastanede nöbetim olacak. Gürültüden uyuyamıyorum. Lütfen gürültü yapmayın" mesajı yer aldı.
Proje 10-11 Eylül tarihlerinde Caferağa Mahallesi'nde saat 21.00 – 01.00 saatleri arasında farklı noktalarda devam edecek.
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