Eşine sinirlenip evini yaktı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aile arasında tartışma çıktı. Eşine sinirlenen kişi evin kapılarını kilitleyerek evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk yangını söndürdü.
Esenyurt'ta tartıştığı eşine sinirlenen bir kişi gece saatlerinde oturduğu evin kapılarını kilitleyerek evi ateşe verdi. Kendi hayatını içe atan kişi binada oturan onlarca kişiye adeta ölümden döndürdü.
Olay, saat 22.30'da Esenyurt Örnek Mahallesi 1550. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın üçüncü katında yaşayan eşi ile sorunları olan koca cinnet geçirerek bulunduğu evi ateşe verdi. Apartmandan alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk yangını söndürdü. Gözü dönmüş adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Apartmanda yaşayan ve yangından dolayı yakınları yaralanan Gökhan Çeleng, "Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı meydana çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş daha önce defalarca kez zaten hanımı satmak istiyordu müsaade etmiyordu satmasına yangının çıkış sebebini gören komşularımız da var onlarda söylüyorlar evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış" dedi.
"BİZ DE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Evi ateşe veren komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen Çeleng, "Biz de kendisinden şikâyetçi olduk ve kapıyı da kilitlemiş içeriden kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şuanda kendisi de hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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