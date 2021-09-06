Eşine sinirlenip evini yaktı

"BİZ DE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Evi ateşe veren komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen Çeleng, "Biz de kendisinden şikâyetçi olduk ve kapıyı da kilitlemiş içeriden kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şuanda kendisi de hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.