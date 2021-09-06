Cemil Üngör gösterdiği başarılı ivmeyi daha da yükseltmeyi hedefliyor

2019 yılında Zula Müzik Genç Yetenekleri Keşfeder Hayallerini Gerçekleştirmesine Yardımcı Olur Sloganı ile sektöre hızlı bir giriş yapan Cemil Üngör;

Irmak Arıcı ile Gece Gibi Gönlün – Pınar Suer ile Sana Bir şey Olmasın

Arda Balkay ile ziyan zebil, Leyla olsun, Şükürler Olsun, İnadını Sevdiğim

Ahsen Almaz ile Yak

Agit Aykut ile Arıyorum

Murat Sungurtekin ile Sunam

İrem Erdal ile Düşlerimde

İsimli single çalışmalarının Prodüktörlüğünü üstlenmiş şarkılarının milyonlara ulaşmasını sağlamıştır.



Bu yaz eğlence sektörüne bomba gibi bir proje ile girmeye hazırlanan Cemil Üngör Ülke turizminin göz bebeği Alaçatıya İçerisinde Beach Club yeni nesil meyhane restaurant Cafe plaj voleybolu ayak tenisi güzellik merkezi su sporları gibi işletmeler bulunan harika bir işletme getiriyor



ÜNLÜ PRODÜKTÖR GENÇ YETENEK ARAYIŞINA DEVAM EDİYOR

Bu arada boş durmayan ünlü prodüktör genç yetenek arayışına devam ediyor ve çok yakında iki yeni sürpriz proje ile yeniden trendleri sallayacağını belirtiyor bu iki isim hakkında ser veriyor sır vermiyor



Yatırım ve yönetimleriyle işlerine yön veren Cemil Üngör, bunların dışında şirket kriterlerinden ödün vermeden büyümeye odaklı stratejisini sürdürüyor. İş İnsanı Cemil Üngör evli ve iki çocuk babasıdır Türkçe ve İngilizce bilmektedir. İş seyahatlerine çıkmayı seviyor. Yazları İzmir'in Çeşme İlçesinde Kışları İstanbul'da ikamet etmektedir.





PANDEMİDE YATIRIM! TURİZM İŞLETMECİSİ CEMİL ÜNGÖR ÇEŞME PROJESİNİ ANLATTI

Rusya'nın Türkiye'ye uçuş sınırlaması uygulaması kararı sonrasında turizm işletmecileri yaz tatil dönemi için düşünceli bir bekleyişe girdiler. polemik habere konuşan Turizm İşletmecisi, prodüktör Cemil Üngör, 2021 yaz döneminde turizmle alakalı beklentilerini aktardı



İlk turizm yatırımınızı ne zaman yaptınız?

-2020 yılında pandeminin patladığı zamanlar Çeşme'de büyük bir butik otel kurduk. Bu ilk turizm yatırımımızdı.

2020 yılı turizm alanında nasıl geçti?

-Pandemiye rağmen beklentilerimizin üzerinde geçti. Yaz döneminin genelinde %90 doluluk gördük. Yerli, gurbetçi ve yabancı turistler vardı. Bütçelere uygun kampanya yaptık ama insanlar ksııtlamalardan bunaldığı için harcama yapmaktan çekinmedi. Ülkeye bolca döviz girmiş oldu.



2021 yılına yeni bir yatırımla giriyorsunuz…

-Evet. Geçen seneki doluluğu görünce yeni bir yatırım yapmaktan korkmadık ve yine Çeşme'ye 3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yeni yatırımımızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız. Aynı zamanda müzik prodüktörü olduğum için sanatçılarımızı da burada istihdam edeceğiz. 11 bin 800 metrekare alanda 2800 metrekare plaj, gece kulübü, yeni nesil meyhane, restaurant, cafe, dükkanlar olacak.



Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararı sizi korkuttu mu?

-Bizi korkutmadı. Rus turistlerin Türkiye'yi sevdiğini biliyorum ve geleceklerine inanıyorum.

Pandemide herkes yatırımlarını güvenli alanlara yöneltirken, siz neden yeni yatırım yapma kararı aldınız?

-Aramızdan cesur insanlar çıkıp ülkemiz için yatırım yapmalıydı. Biz de faydalı işler yapmak istedik.



CEMİL ÜNGÖR KİMDİR?

Bu hafta başarılı prodüktör ve değerli bir ismi sizler de tanıyın istiyorum. Sanattan insana bir köprü olma yolunda azim ve istikrarla yürüyen başarılı bir isim Cemil Üngör. Değerlidir kadimdir. 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemil Üngör ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. ilk ticari girişimlerine lise yıllarında telekomünikasyon sektörüne girerek başlamış Üngörler Telekom'u kurarak başarılı işlere imza atmıştır ilerleyen yıllarda Enez Otel Turizm ve Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurucusu ve başkanı ayrıca bir döneme damgasını vuran Zula Müzik AŞ'nin sanatçı Bilal Sonses ile birlikte Kurucusu ve ortağı olan Cemil Üngör sahibi olduğu şirketlerin faaliyet ve yatırım alanları bugün; turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, müzik yapımı, prodüksiyon, sosyal medya gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.



İnsanlar pandemi dönemindeki kısıtlamalarda çok sıkıldılar. Bununla birlikte birçok insan gelir kaybı da yaşadı ve tatil imkânları çok kısıtlı. Kampanyalar yaparak insanları tatile çekebilecek misiniz?

-Pandemide sıkılan insanlar tatile ihtiyaç duyuyorlar ama birçok kişi gelir kaybı yaşadı… Biz de bunu göz önüne alarak kampanyalar yapacağız. Her keseye uygun tatil imkanları sunmak istiyoruz. Tatil lüks olmaktan çıkmalı. Burada sanatçılarımız Zeyd, Burak King,İrem Erdal, Tuğçe Kandemir, Onur Suygun, Roze Kalliope gibi isimler de yüksek ücretler talep etmeden sahne alacaklar. İnsanlarımızın eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacağız. Otel misafirlerine ücretsiz konserler vereceğiz. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi insanlar da tatil yapmak istiyorlar. Onlara da sıkıntılarını bir nebze olsun unutturabilmek için bir sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Şehirlerde bulunan derneklere giderek, ihtiyaç sahibi insanları tespit edeceğiz. Onlardan bir kısmını otobüslerle alarak, tesisimize getireceğiz ve burada ücretsiz tatil yapacaklar. Yine hiçbir ücret talep etmeden otobüslerle geri götüreceğiz.