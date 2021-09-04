Alevler geceyi aydınlattı! Konya’da korkutan yangın

TOMA aracının da müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangını duyarak bölgeye gelen iş yeri sahibi ve yakınları, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.