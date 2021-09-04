Son dakika: Ankara'da panik! Kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı
Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesinde kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı. Olay yerine gelen ekiplerce bina sakinleri tahliye edildi. Önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta 4 katlı 24 daireli binanın zemin katındaki kolonu patladı.
Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, 3 aileden oluşan 11 kişi de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.
"BİRAZDAN BİNANIN MÜHÜRLENMESİ YAPILACAK"
Bölgeye gelerek incelemede bulunan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Barın, 40 yaşındaki binanın kolonunun patladığını söyledi.
Binada tahliye işlemlerinin tamamladığını ifade eden Barın, "Birazdan binanın mühürlenmesi yapılacak. Hafta sonu olmasına rağmen inceleme işlemlerine başlandı. Binanın boşaltılıp, boşaltılmamasına karar verilecek. Büyük ihtimalle bina boşaltılır. Daha sonra riskli yapıya girer. İnsanlarımız akrabalarının ve şefkat evlerine gitti. Gece de güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır." dedi.
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