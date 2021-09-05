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Malatya'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberine göre: Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken olayda yaralananın olmadığı bildirildi.

Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken, çevredeki bazı evler ile araçlarda hasar oluştu.

Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında bulunan bir ekmek fırınında ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi.

Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Olay esnasında 3 kişinin çalıştığı fırında şans eseri yaralanan olmaz iken cadde savaş alına döndü. Ekmek fırının bulunduğu apartmanda birkaç daire ile cadde üzerinde park halinde olan bazı araçlarda hasar oluştu.

Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Çalışanların şoka girdiği konuşmakta zorlandığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin büyük korku yaşadığı patlamada ekipler iş yerinde inceleme yaparken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Ekiplerinin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili tahkikat başlatılırken, patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Beşkonaklar Caddesi yapılan çalışmalarından ardından tekrar trafiğe açıldı.

Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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