Polisten kaçıp dehşet saçtı! Acilde gözaltına alındı
Son dakika haberine göre: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan yaralı alkollü sürücü, ticari taksiyle hastaneye gelirken gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)'nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 Promül alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. Aracına binerek gaza bastı.
Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal(35) Yönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu 16 AKM 179 plakalı otomobildeki yolcu Ali Muhittin(35) yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ACİLE GELDİ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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