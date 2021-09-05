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Mersin'de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.

Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.

Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.

Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin’de dehşete düşüren olay: Üzerine asansör kabini düşen kadın can verdi

Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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