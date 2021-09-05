Konya'da akılalmaz olay! Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu
Son dakika haberine göre: Konya'da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bu sırada yaşlı adamın komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Gülizar Y.'nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan Halim G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
"KAFASINDAN KAN AKMAYA BAŞLADI"
Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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