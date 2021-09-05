Konya’da akılalmaz olay! Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu

"KAFASINDAN KAN AKMAYA BAŞLADI"

Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi.