Avşa-Yenikapı seferinde yolcular birbirine girdi! ’Buraya yığılmayın, nefes alamıyoruz’

Ayaktaki bir yolcu ile oturan bir kadın arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmadaki iki tarafa da yolcular destek oldu. Oturan yolculardan bir takım "Nefes alamıyorum" diyerek takımı da "Belki de şu an bir cinayet işlediniz. Belki de birisine virüs bulaştırdınız, yakın zamanda ölecek" sözleriyle sosyal mesafe ile ilgili de ayaktaki yolculara tepki gösterdi. O dakikalar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.