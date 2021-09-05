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Avşa-Yenikapı seferinde yolcular birbirine girdi! 'Buraya yığılmayın, nefes alamıyoruz'

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Avşa-Yenikapı seferinde yolcular birbirine girdi! ’Buraya yığılmayın, nefes alamıyoruz’

Avşa- Yenikapı seferini gerçekleştiren deniz otobüsünün karaya yanaşmasına hemen hemen yarım saat kala bazı yolcular kapıya doğru hareket edince oturan yolcular bu duruma tepki gösterdi. “Buraya yığılmayın, nefes alamıyoruz” sözleriyle ayaktaki yolcuları uyardı. Yolcular arasında gergin anlar yaşandı.

Saat 18.30'da Avşa-Yenikapı seferini gerçekleştiren deniz otobüsü dün saat 22.00 sularında İstanbul Yenikapı İdo Terminali'ne yanaştı.

Deniz otobüsünden karayı gören bir takım yolcular çıkış kapılarına doğru yöneldi, çıkış kapılarının etrafında yoğunluk oluştu. Kapıların çevresinde oturan yolcular ise ayaktaki yolcuları 'Geminin yanaşmasına 30 dakika var, yerinize oturun' ifadeleriyle yolcuları uyardı.

Ayaktaki bir yolcu ile oturan bir kadın arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmadaki iki tarafa da yolcular destek oldu. Oturan yolculardan bir takım "Nefes alamıyorum" diyerek takımı da "Belki de şu an bir cinayet işlediniz. Belki de birisine virüs bulaştırdınız, yakın zamanda ölecek" sözleriyle sosyal mesafe ile ilgili de ayaktaki yolculara tepki gösterdi. O dakikalar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KOLTUKLARIMIZDA NEFES ALAMAZ HALE GELDİK"

Ayaktaki yolculara tepki gösterenlerden biri olan Nihal Yıldırım, "Geminin iskeleye yanaşmasına daha yarım saat kala yolcuların hepsi kapının ağzına yığıldılar. Burası bizim koltuklarımız ama biz koltuklarımızda nefes alamaz hale geldik. Hiçbir yetkili veya görevli bu insanları uyarmıyor" diye konuştu.

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