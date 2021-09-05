05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2021
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları, hepimizi gururlandırdınız. CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA