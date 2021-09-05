23 yıl önce kaçan baba her yerde aranıyor! DNA testi yapılacak

AMELİYAT OLMASI GEREKEN OĞLUNA DESTEK OLMADI

İstanbul'daki bir otelde ortaklığı da bulunan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç., avukatı Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde, ablası B.Ç. ise İzmir 20. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Ancak, duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Bunun üzerine 2 mahkeme de Sabuncu hakkında yakalama kararı çıkararak, tüm hudut kapılarına bildirdi. Türkiye'de olduğu öğrenilen Sabuncu, yakalanması durumunda, DNA örneği için adli tıpa götürülecek.



350 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalandığında da DNA testine götürülecek. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış olacak. T.Ç.'nin ayrıca, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davası da sürüyor.