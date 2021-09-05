23 yıl önce kaçan baba her yerde aranıyor! DNA testi yapılacak
Zeki Sabuncu 1991’de İzmir’de dini nikâhla evlendiği A.Ç.’den 2 çocuğu olduktan sonra ayrılıp Hollanda’ya gitti. Babalık testi için Sabuncu’ya dava açıldı, yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir'de ikamet eden ev kadını A.Ç., 1991 yılında, işadamı Mehmet Zeki Sabuncu ile dini nikah kıydırarak birlikte yaşadı. 7 sene Bornova Altındağ'daki bir evde beraber yaşayan çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. doğru.
Çiftleri resmi nikahı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.
KADIN RESMİ NİKAH İSTEYİNCE KAÇTI
Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikah yaptırmak isteyince çift arasında sorunlar çıktı. Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşerek, müteahhitlik yapmaya başladı.
AMELİYAT OLMASI GEREKEN OĞLUNA DESTEK OLMADI
İstanbul'daki bir otelde ortaklığı da bulunan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç., avukatı Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde, ablası B.Ç. ise İzmir 20. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Ancak, duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Bunun üzerine 2 mahkeme de Sabuncu hakkında yakalama kararı çıkararak, tüm hudut kapılarına bildirdi. Türkiye'de olduğu öğrenilen Sabuncu, yakalanması durumunda, DNA örneği için adli tıpa götürülecek.
350 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalandığında da DNA testine götürülecek. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış olacak. T.Ç.'nin ayrıca, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davası da sürüyor.
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