Düzce’de cinnet getiren genç ailesine ateş etti: 2 ölü 4 yaralı
YAŞAM İHA
Diyarbakır'dan fındık toplamak üzere Düzce Gölyaka’ya giden aile arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak üzere Diyarbakır'dan Bakacak köyüne giden aile bireyleri arasında tansiyon yükseldi. Giderek büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki tabancayla ailesinin üzerine peş peşe ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı.
Kan donduran olayın ardından M.K., silahı kafasına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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