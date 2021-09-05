Düzce’de cinnet getiren genç ailesine ateş etti: 2 ölü 4 yaralı

Kan donduran olayın ardından M.K., silahı kafasına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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