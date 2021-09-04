Serap Doğan: Londra moda sektöründe artık ben de varım

Ankara'da doğan ve girişimciliğe henüz 8 yaşındayken ilkokulda kalem satarak başlayan Serap Doğan'ın küçük yaşta ortaya çıkan bu ticaret merakı, onu başarılarla dolu çok yönlü bir iş hayatına taşıdı. İzmir'de başladığı çalışmalarına bir süre önce yerleştiği İngiltere'nin başkenti Londra'da da devam eden Doğan, farklı sektörlerde önemli ticari girişimlerde bulundu.



SES GETİREN YATIRIMLAR

ABD'deki Westminster College ile İngiltere'deki Anglia Ruskin University ve London Metropolitan University'de eğitim alan, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşabilen Serap Doğan, hediyelik eşya, çocuk bakım merkezi ve güzellik merkezi alanlarında yaptığı yatırımlarla ses getirdi. Modanın başkentlerinden Londra'da yaşayan Doğan, son olarak tekstil sektörüne iddialı bir giriş yaptı.

ÜNLÜLERİ GİYDİRECEK

Başarılı girişimci, iddialı çalışmalarıyla bundan böyle moda dünyasında da adından sıkça söz ettirecek. Serap Doğan'ın hedefleri arasında ürettiği tasarımları dünyaca ünlü yıldızlara giydirmek de var. Bu alanda önemli bağlantıları olduğunu dile getiren Doğan, "Yakında bizi dünya çapında meşhur yıldızlarla yan yana göreceksiniz" dedi.

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