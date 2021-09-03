Şeker hastalığı olanlara göz uyarısı! Kesinlikle...

Farklı hastalıklara bağlı olarak gelişen göz içi kanamalarının hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şükran Evren Kaplan, kanamanın göz içinde bulunan damarların yırtılması veya damarlardan kan sızması şeklinde olduğunu belirtti. Göz içi kanmalarının her hastalıkta meydana gelebilecek bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan, "Görülme durumu şeker hastası olan kişilerde yüzde 50 daha fazla o nedenle bu kişiler göz kontrollerini aksatmaması gerekiyor" dedi.