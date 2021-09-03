Şeker hastalığı olanlara göz uyarısı! Kesinlikle...
Hastalıkların göz sağlığını etkilediğini belirten uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Göz içi kanamalarının gerçekleşebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şükran Evren Kaplan, özellikle şeker hastalığını olan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
Farklı hastalıklara bağlı olarak gelişen göz içi kanamalarının hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şükran Evren Kaplan, kanamanın göz içinde bulunan damarların yırtılması veya damarlardan kan sızması şeklinde olduğunu belirtti. Göz içi kanmalarının her hastalıkta meydana gelebilecek bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan, "Görülme durumu şeker hastası olan kişilerde yüzde 50 daha fazla o nedenle bu kişiler göz kontrollerini aksatmaması gerekiyor" dedi.
Kanamanın farklı nedenlerine bağlı olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şükran Evren Kaplan, retina yırtılması ve dekolman, tüm göz içi kanmalarının yaklaşık yüzde 20'si bu sebeple olabildiğini belirterek diğer nedenleri hakkında bilgi verdi.
Op. Dr. Kaplan, "Şeker hastalarının yaklaşık yüzde 50'sinde görülen diyabetik retinopati denilen ve şeker hastalığı nedeniyle göz arkasındaki damarlarda hasar oluşması sonucu göz içi kanamalarına sebep olabilir. Retinada bulunan toplar damarların tıkanması sonrası meydana gelen yeni damar oluşumları yırtılıp göz içi kanamalarına sebep olabilir. Kafa ve göz travmaları, normal retina damarlarında yırtılma yapıp göz içi kanamalarına neden olabilir. Beyin kanamaları bazen göz damarlarında yırtılma yaparak göz içi kanamalarına sebep olabilmektedir. Sarı nokta hastalığı olan kişilerde anormal damar oluşumları yırtılıp göz içi kanamalarına sebep olabilir'' diye konuştu.
Op. Dr. Kaplan, kan sulandırıcı ilaç kullanan, yüksek tansiyonu olan, göz için iltihabi hastalıkları olan ve göz tümörü olan kişilerin göz için kanamaları yaşayabileceğine dikkat çekerek, doktor kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin altını çizdi.
TEDAVİ ÖNCESİ NEDENİ ARAŞTIRILMALI
Göz içi kanamalarının kişide bir ağrı hissettirmediğini belirten Op. Dr. Kaplan, hastalar tarafından bulanık görme ve sinek uçuşmaları veya örümcek ağı şeklinde lekeler görülmesi, ışık çakmaları şeklinde tabir edildiğini belirtti.
Bazı hastalarda altta yatan hastalığa bağlı olarak kanama öncesi dönemde görme azalması olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Kaplan, "Tedavinin, kanamanın sebebine, şiddetine ve hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekir. Hastada çok şiddetli kanama yoksa, günlük yaşantısını engelleyecek görme kaybı yaşamıyorsa kanamanın kendi kendine açılması beklenebilir ama tam tersi bir durumda erken dönemde ameliyat düşünülmektedir. Gözde müdahale gerektiren başka bir durum yoksa, kanamanın nedenini belirleyerek, altta yatan hastalık düzletilerek cerrahi planlamanın yapılması lazım" ifadelerini kullandı.
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