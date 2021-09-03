Kırmızı ışıkta geçti kazaya davetiye çıkardı
Son dakika haberleri... Konya'da kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Tekin Özen'in kullandığı 34 YR 9895 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mir Süleyman Ç. idaresindeki 42 AFV 255 plakalı otomobil, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'ndeki kavşakta, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Tekin Özen'in kullandığı 34 YR 9895 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Diğer araçtaki yaralılar Mir Süleyman Ç. ile Celalettin Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.