Denizli’de trafo merkezinde çıkan yangın sebebiyle 2 ilçede elektrik kesildi

YARIM SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler hızla büyürken yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.