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Denizli'de trafo merkezinde çıkan yangın sebebiyle 2 ilçede elektrik kesildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Denizli’de trafo merkezinde çıkan yangın sebebiyle 2 ilçede elektrik kesildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürdü. Yangın sebebiyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi oldu. İlçelere elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Acıpayam Sanayi Sitesi çevresinde yer alan trafo merkezinde geçen saat 22.00 sularında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

YARIM SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler hızla büyürken yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlçelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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