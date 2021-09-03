Denizli'de trafo merkezinde çıkan yangın sebebiyle 2 ilçede elektrik kesildi
YAŞAM DHA
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürdü. Yangın sebebiyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi oldu. İlçelere elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.
Acıpayam Sanayi Sitesi çevresinde yer alan trafo merkezinde geçen saat 22.00 sularında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
YARIM SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler hızla büyürken yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.
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