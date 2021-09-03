Bursa’da 10 yıldır baktığı kaktüsü göremeyince görüntüleri izleyip şok oldu

Evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Nedir bu çiçek hırsızlarından çektiğimiz? Kapımın önü çiçek doluydu ama hırsızlar yüzünden hepsini içeri almak zorunda kaldım. Çok ayıp ve günah bir şey." dedi.

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