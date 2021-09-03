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Niğde'de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Niğde’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücü O.E, polisin çalışmasıyla evinde yakalandı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi kara yolunda O.E. (33) idaresindeki 06 CGS 281 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan çocuğunu engellemeye çalışan Züleyha Aytaş (41) ile yanındaki Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

Yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaş ve Özkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücü O.E, polisin çalışmasıyla evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.E, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Züleyha Aytaş'ın cenazesi Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul'un naaşı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

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