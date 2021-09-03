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Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Minibüsler çarpıştı: 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Gaziantep yönüne giden Şamil Ç. yönetimindeki 14 DY 115 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen Halil Emre B. yönetimindeki 01 EHY 08 plakalı yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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