İSKİ'den son dakika açıklaması! İstanbul'da 5 Eylül'de hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelir? Sular neden kesildi?
İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında Alibeyköy Trafo Merkezi’nde gerçekleşecek çalışma nedeniyle İstanbul'un çok sayıda ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlar '5 Eylül 2021 İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' sorusunu araştırıyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin su kesintisi duyuruları...
İSKİ tarafından yapılan açıklamada şehir genelinde çok sayıda ilçede su kesintisinin yaşanacağı belirtilirken konuya ilişkin geniş çaplı bir açıklama yapıldı.
TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Kağıthane İlçesi:
Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri
Beyoğlu İlçesi:
Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri
Şişli İlçesi:
19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri
Gaziosmanpaşa İlçesi:
Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri
Eyüpsultan İlçesi:
Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,
Bayrampaşa İlçesi:
Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri
Sultangazi İlçesi:
50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri
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