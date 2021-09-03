Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına nedeniyle bölgede ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.