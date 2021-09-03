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Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük haritalı hava durumu raporunda güncellemeye gidildi. Buna göre İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde yeni hafta ile birlikte sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporu güncellendi. Rapora göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yeni haftanın başlangıcı ile birlikte sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölge genelinde havanın az bulutlu olması, rüzgarın genellikle kuzey yönden orta, güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün ve hafta sonu sıcaklığın önceki günlere göre hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına nedeniyle bölgede ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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