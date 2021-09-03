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Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Denizli’de ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

Denizli’de başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Babadağ ilçesine bağlı Kıranyer Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi.

Zirveye yakın noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 2 helikopter ve arazözlerin yoğun uğraşları sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ne kadarlık alanın zarar gördüğü ve çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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