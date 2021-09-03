Kocaeli’nde emniyetten denetim! 25 milyon makaron ele geçirildi

GÖZALTILAR VAR

Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, kamyonların hareket ettiği bir depoya operasyon düzenledi. TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonlar ve depoda yapılan aramalarda toplam 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.