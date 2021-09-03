Nazlı Aksu’ya “Avrupa’nın en iyi ev tasarımcısı” ödülü: İşime olan tutkumun hediyesi

Nazlı Aksu, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde hayata geçirdiği projelerle adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Hem iç mekan tasarımcılığı yapan hem de dekoratif tasarımlara imza atan Aksu, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Takipçilerine yaşam alanlarını renklendirecek önerilerde bulunan ve sürekli olarak yeni projeler üreten Aksu, müşteri portföyüne ünlü isimleri de dahil etti. Çok sayıda ünlü sanatçının evine hem yaratıcı tasarımlarıyla hem de dekoratif ürünleriyle dikkat çekici dokunuşlar yapan Nazlı Aksu'nun başarılı çalışmaları, ödülle taçlandı.



EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEK OLDU

Nazlı Aksu, yurtdışında düzenlenen bir organizasyonda ödüle layık görüldü. Aksu, tüm Avrupa'yı kapsayan yarışmada "Avrupa'nın en iyi ev tasarımcısı" seçildi. Bu büyük ödülle büyük sevinç yaşayan genç yetenek, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Avrupa'dan gelen bu ödül, işime olan tutkumun bir hediyesi. En büyük hayalim tasarımlarımı geniş kitlelere duyurmaktı, sosyal medya aracılığıyla bunu başarabildim. Fikirlerinle milyonlarca insana ulaşmak, onları etkileyebilmek, ilham yaratabilmek gibisi yok. Başarımda takipçilerimin de payı var. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bazı güzel işlerim de onların desteğiyle var oldu. Onlarla birlikte daha nice güzel projeye imza atacağız."