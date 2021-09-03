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Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle grubun üzerine ateş açtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle grubun üzerine ateş açtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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