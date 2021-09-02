Hasan Çoban babası Fevzi Çoban’ın izinde

Seslendirdiği eserlerle türkü tutkunlarının gönlünde özel bir yer edinmeyi başaran Türk halk müziği sanatçısı Hasan Çoban, 17 yaşında başladığı müzik serüvenini birbirinden özgün eserleriyle hız kesmeden sürdürüyor. Sanatın derinliklerinde aşk, sevgi, mutluluk ve coşku ile hüznü, kederi, yalnızlığı ahenkli bir şekilde buluşturan ünlü sanatçı, halkın duygularını bestelerinin ruhunda harmanlamaya ve notaların içinde onları yaşatmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından dinlenen "Anan Öle Gel Gel", "Neney Neney", "Potpori", "Engin'e Ağıt" başta olmak üzere çok sayıda sevilen şarkıya imza atan ve kariyer basamaklarını başarıyla tırmanan sanatçının hayat hikayesi de duygulara hitap eden bestelerinin arka planını gözler önüne seriyor.



MÜZİK YOLCULUĞU GENÇ YAŞINDA BAŞLADI

15 Ocak 1987'de Gaziantep'te dünyaya gelen Hasan Çoban, ilkokul eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından çeşitli nedenlerden dolayı ortaokul eğitimine devam edemedi. Hayatının bu döneminde kendisini müziğin içinde bulan başarılı türkücü, ilk bestelerini 16 yaşında yaptı ve henüz 17'sindeyken çıkardığı "Utan" ile profesyonel müzik dünyasına ilk adımını attı. Halk ozanı Fevzi Çoban'ın oğlu olarak aile mesleğini icra eden genç sanatçı, müziğini oyun havası, uzun hava, türkü ve halk müziği tarzlarında kurguluyor. "Seni Seviyorum" adlı ilk albümünü 2013 yılında yayınlayan Hasan Çoban, müzik yeteneğini yılların birikimi ve tecrübesiyle birleştirerek yeni şarkılar ve albümlerini müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Halk müziğinin sevilen sesi, yeteneği, karakteri, özgün ve içten müziğiyle dinleyenlerini hem eğlendiriyor hem de duygulandırıyor.

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