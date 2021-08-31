TOKİ’den afetzedelere destek! Kastamonu’da selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı

"ESKİ GÜNLERİMİZE TEZ ZAMANDA ULAŞACAĞIZ"

Selde iş yeri ağır hasar gören ve yıkılan Hakan Acar, "Devletimiz olayın olduğu ilk günden beri yanımızda hem maddi hem de manevi olarak. Selden dolayı dükkanlarımız yıkıldı, yıkılan dükkanların içerisinde benim dükkanımda var. Şu anda pek bilgiye sahip değiliz ama paylaşılan plan ve projelere bakıldığında eskisinden daha güzel olacağı söyleniyor. Bizde bu planları sosyal medyadan görebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız ve eski günlerimize tez zamanda ulaşacağız" dedi.

Şu anda temeli atılan alandaki iş yerlerinin yıkıldığını belirten Hakan Acar, "Enkazdan temizlendi. Yıkılan yere ilk temel atma töreni düzenlenecek. İnşallah en kısa zamanda dükkanlarımız yapılıp bizlere teslim edilir. Bizde biran evvel işimize gücümüze döneriz" diye konuştu.