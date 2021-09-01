Zonguldak’ı zehirli akrep korkusu sardı: Evlere giriyorlar

Evimizde yaşayamaz hale, geceleri uyuyamaz hale geldik. Çocuklarımız da korkuyor. Yazın göbeğinde bile korkudan camlarımız kapalı yaşıyoruz. Bu konuya acilen yetkilerden çözüm bulunmasını istiyoruz. Akreplerin evlerin gider ve havalandırma borularından geldiğini görenler var. Apartmanın duvarlarında rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Kdz.Ereğli'de bir ilaç şirketiyle görüştüm, her yer ilaçlanmazsa eğer bir faydası olmaz diyorlar. Onun için biz de Alaplı Belediyesi'nden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN