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İzmir'de havalimanında bir şahsın üzerinde 523 gram esrar bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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İzmir’de havalimanında bir şahsın üzerinde 523 gram esrar bulundu

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir şahsın üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı geldi.

Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, zanlının üzerinde 523 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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