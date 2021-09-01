Anıl Bahri Kocaman cinayetindeki sır perdesi aralandı

8 EL ATEŞ ETTİLER

Kocaman, parkta buluştuğu R.Ş.'nin amcası E.Ş. ve annesi F.Y. ile konuşurken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.