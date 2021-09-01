Koronavirüsten 8 kişiyi kaybettiler! O aileden koronavirüs aşısı mesajı

"YOĞUN BAKIMDA NELER YAŞANDIĞINI 8 ACIYLA GÖRDÜK"

Aileden en son vefat eden kardeşi olduğunu söyleyen Genç, "Ahmet Genç, daha yeni birinci aşısını olmuştu ki hastalık kaptı onu. 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. 18 gün hastanede onun yanında refakat ettim. Ben aşılarımı olduğumu için bana bir şey olmadı, aşılarım olmasaydı ben de şu an onun yanında yatıyor olurdum. Allah'ını seven aşısını olsun, maskesini taksın, yine de toplumdan uzak dursun. Bunun acısını çeken bilir. O yoğun bakımlarda neler yaşandığını biz 8 acıyla gördük" diye konuştu.