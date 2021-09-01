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İkitelli'de fabrika yangını; anne köpek ve yavrusu alev alev yanmaktan kurtuldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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İkitelli’de fabrika yangını; anne köpek ve yavrusu alev alev yanmaktan kurtuldu

İlitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın itfaiyenin hemen hemen 8 saat süren çalışmalarından sonra kontrol altına alındı. Asena adlı anne köpek ve Eray adlı yavrusu saatler sonra yangın çıkan işyerinden sağ halde kurtuldu. Köpekler önlem amacıyla veterinere götürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta yer alan kolonya ve dezenfektan üreten iş yerinde gece saatlerinde daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Kısa süre içinde büyüyerek boya üretilen 10. Bloğa sıçrayan yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 SAAT MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin 8 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü.

O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"KÖPEĞİM KURTULDU MUTLUYUM İŞ YERİ UMURUMDA DEĞİL "

Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.

İkitelli’de çıkan yangın söndürüldü İKİTELLİ'DE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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