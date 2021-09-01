İkitelli’de fabrika yangını; anne köpek ve yavrusu alev alev yanmaktan kurtuldu

"KÖPEĞİM KURTULDU MUTLUYUM İŞ YERİ UMURUMDA DEĞİL "



Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.

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