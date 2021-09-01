Birçok suçtan aranan şüpheli, çekyatın altındaki çukurdan çıktı

EVDE BULAMADILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı.