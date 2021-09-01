Birçok suçtan aranan şüpheli, çekyatın altındaki çukurdan çıktı
YAŞAM DHA
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, pek çok suçtan hakkında arama kararı olan 40 yaşındaki G.K., jandarmanın operasyonu ile evindeki kanepenin altında gizlendiği çukurda yakalandı.
EVDE BULAMADILAR
Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine olduğu tespit edildi.
Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı.
KANEPENİN ALTINDAKİ ÇUKURDAN ÇIKTI
Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı.
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