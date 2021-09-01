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Birçok suçtan aranan şüpheli, çekyatın altındaki çukurdan çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Birçok suçtan aranan şüpheli, çekyatın altındaki çukurdan çıktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, pek çok suçtan hakkında arama kararı olan 40 yaşındaki G.K., jandarmanın operasyonu ile evindeki kanepenin altında gizlendiği çukurda yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 26 Temmuz'da gerçekleşen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının zanlısı G.K.'nın yakalanması için operasyon başlattı.

EVDE BULAMADILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı.

KANEPENİN ALTINDAKİ ÇUKURDAN ÇIKTI

Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı.

Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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