Av tüfeği temizlerken yüzünün yarısını kaybetti, tek hayali normal insanlar gibi olmak





"BAZI İNSANLAR HOR GÖREBİLİYOR"



Çocukların kendisinden korktuğunu, bu duruma üzüldüğünü söyleyen Civan, "İnsanların içine karışabilmek, rahat bir yaşam sürdürmek istiyorum. Zorlandığım çok şeyler oluyor bir şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bazen içinde bulunduğum durumum psikolojik baskı yapıyor, daraldığım bunaldığım günler oluyor. Sevdiğim arkadaşlarım sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazı insanlar hor görebiliyor. Küçük çocukların benden korkması beni çok üzüyor. İyi kalpli insanlarla da karşılaşıyorum" ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN