Av tüfeği temizlerken yüzünün yarısını kaybetti, tek hayali normal insanlar gibi olmak
Ankara Mamak’ta 8 sene önce av tüfeğini temizlerken silahının ateş almasıyla vurularak suratının bir kısmını ve gözlerini kaybeden 30 yaşındaki Ahmet Civan, beslenme ve solunum problemi yaşadığı için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor. Midye satarak geçinen Civan eski hayatına kavuşma istiyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Civan, 2013 yılında temizlediği av tüfeğinin ateş almasıyla suratından vuruldu. Yüzünün bir bölümünü ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan, kaldırıldığı hastanede 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Hemen hemen bir sene devam eden tedavinin ardından taburcu olan Civan, 2019 yılında annesini kaybetti.
Midye satarak geçimini sağlayan Ahmet Civan, beslenme ve solunum problemi çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını talep ediyor. Arkadaşlarının yardımıyla yalnız yaşayan Civan, yardım bekliyor.
"10'UN ÜZERİNDE AMELİYAT OLDUM"
Civan, av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden vurulduğunu belirterek, "10'un üzerinde ameliyat oldum. Sonrasında annemi kaybettim. Tek yaşıyorum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Çok zorda kalırsam arkadaşlarımdan birini çağırıyorum. Oturduğum ev kira, sabit bir işim yok. Bir yandan okumaya bir yandan da midye satarak geçinmeye çalışıyorum. Açık lise okuyorum, bitirdikten sonra KPSS'ye girip iş elde etmeye çalışacağım. Eğer imkanlarım olur da gözlerim açılırsa yeniden doğacağım. Tek hayalim, işimi elime alabilmek, evlilik kurabilmek, normal insanlar gibi hayatımı yaşamak istiyorum. Destek olabilecek kişilerden yardım istiyorum" dedi.
"BAZI İNSANLAR HOR GÖREBİLİYOR"
Çocukların kendisinden korktuğunu, bu duruma üzüldüğünü söyleyen Civan, "İnsanların içine karışabilmek, rahat bir yaşam sürdürmek istiyorum. Zorlandığım çok şeyler oluyor bir şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bazen içinde bulunduğum durumum psikolojik baskı yapıyor, daraldığım bunaldığım günler oluyor. Sevdiğim arkadaşlarım sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazı insanlar hor görebiliyor. Küçük çocukların benden korkması beni çok üzüyor. İyi kalpli insanlarla da karşılaşıyorum" ifadesini kullandı.
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