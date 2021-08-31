Tık için yapmadığı kalmadı! Bu defa da Galata Köprüsü’nden gemiye atladı
YAŞAM DHA
Sosyal medyada beğeni uğruna hem kendi hayatını hem de vatandaşları riske attı. Çektiği videolarla tanınan Yunus Emre Özer bu kez Galata Köprüsü'nden seyir halindeki geminin üzerine atladı.
Yunus Emre Özer sosyal medyada beğeni toplamak uğruna kaydettiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye attı.
Otobüs ve metrobüsün üzerine çıkarak yaptığı riskli yolculuklarıyla tepki toplayan Özer bu defa da Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki tur gemisine atladı.
O anları kayda alan Özer, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerde öncelikle köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı
Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.
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