Son dakika: Kütahya’da korkutan deprem! 31 Ağustos 2021 Salı AFAD son depremler listesi

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ



Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.