Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem! 31 Ağustos 2021 Salı AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kütahya'da saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kütahya Valisi Ali Çelik, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.
Son dakika haberi... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kütahya'da saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ
Son dakika haberine göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.
OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2021
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Altintas (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.08.2021, 14:04:26 TSİ
Enlem : 39.0813 N
Boylam : 30.0411 E
Derinlik : 7.16 km
Detay : https://t.co/3Hd3l2k6xd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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