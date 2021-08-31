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Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! Kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! Kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da görülen kanguru faresi bu kez de Adıyaman'da görüldü. Dünyanın en ilginç 19 hayvanlarından biri olan kanguru faresinin en ilginç özelliği ise doğada su içmeden yaşayabiliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman'ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman'ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü.

Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip.

Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! DÜNYANIN EN İLGİNÇ 19 HAYVANINDAN BİRİ!

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