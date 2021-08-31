Beyşehir Gölü 150 metre çekildi: Can çekişiyordu şu anda ölme derecesinde

Böyle bir durum yoktu ve balık durumu da aynı şekilde, daha önce de 8 -10 çeşit balık varken, şu anda balık da yok. Gölün bu durumu bizleri gerçekten çok üzüyor. Bunda kuraklığın etkisi olduğu kadar tahminimce DSİ'nin yanlış politikası da var. Çünkü gölü besleyen kaynakların önlerine göletler yapıldı.