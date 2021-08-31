Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Alpay Kalyon'un ağabeyinin paylaşımı yürekleri yaktı
33 yaşındaki Alpay Kalyon İzmir'in Çeşme ilçesinde 21 Ağustos gecesi eşi ve arkadaşıyla birlikte darp edilen kadını kurtarmak isterken valeler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Alpay Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen 21 Ağustos gecesi, eşi ve arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünün önünde, darp edilen kadını kurtarmak isterken, valeler tarafından bıçaklanarak öldürülen, bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon'un (33) ağabeyi Alper Kalyon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Alper Kalyon, kardeşinin fotoğrafını da kullandığı paylaşımda, "Sen ölmedin kuzum, ben öldüm. İnsan en sevdiklerini kaybettikten sonra öğrenir mezarlıktan korkmamayı. Hayat ölüme sormuş. İnsanlar beni çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm yanıtlamış. Sen tatlı ve güzel bir yalansın. Ben ise acı bir gerçeğim" ifadelerini kullandı.
"KARDEŞİM KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜ"
Alper Kalyon olaydan sonra da "Kardeşim kadına şiddet konusunda çok duyarlıydı. Şiddet gören bir kadın görürse asla tepkisiz kalmazdı. O gün de şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken başına bu olay geldi. Böyle bir olayda nasıl oluyor da mekan çalışanları şiddet gören kadını kurtarmak yerine kardeşime saldırıyor. Buna anlam veremiyorum. Kardeşim kalleşçe öldürüldü." şeklinde konuştu.
"O gece, oradaki herkesin, şiddet gören o kadını, şiddet uygulayan o adamın elinden kurtarması gerekirdi. Kardeşim, karıncanın canı dahi incinsin istemezdi. Haklı gördüğü bir insanın sonuna kadar yanında olurdu."
Ağabey Alper Kalyon açıklamasında "Haklı bir insan için canını bile seve seve verebilecek biriydi. Her zaman 'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' mantığıyla hareket ederdi. Adalete güveniyoruz. Şüphelilerin gereken en ağır cezayı alacaklarını düşünüyorum" demişti.
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