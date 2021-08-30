Zonguldak’ta kan donduran olay! Arkadaşını öldürüp, aramalara katılmış
Zonguldak Devrek’te 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği Enes Merdivan'ın (19), yakın arkadaşı İ.Ç. (19) tarafından yaşamına son verildiği gün yüzüne çıktı. İ.Ç.'nin aynı zamanda köyde yapılan aramalarda yer aldığı ortaya çıktı.
Bu durumun üzerinde ormanda ekipler ve köylüler dört koldan aramaya başladı. 2 gün boyunca aramalardan netice çıkmadı.
Bu esnada N.K. adlı bir şahıs, Merdivan'ın İ.Ç. tarafından ormanda öldürüldüğünü belirterek jandarmaya haber verdi.
Bu defa sabah sularında N.K. ile yapılan arama sonucunda Merdivan'ın motosikleti evine 10 kilometre mesafede bulundu.
Merdivan'ın cansız bedeni de Erenler köyünün yakınındaki Oğuzhanlar köyündeki ormanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Savcının incelemesinin akabinde Merdivan'ın cesedi dik yamaçtan yukarı çıkartıldı.
Ormana giriş-çıkış yasaklanırken, Merdivan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Merdivan'ın en son beraber görüldüğü yakın arkadaşı İ.Ç.'nin ise geçen gün öğle saatlerinde ifadesi alındı.
Olay ile ilgisinin bulunmadığını iddia eden İ.Ç.'nin köydeki aramalara katıldığı da belirlendi.
VİCADININ SESİNİ DURDURAMADI
İ.Ç.'nin cinayeti işlediği itirafı ise N.K.'nın vicdanının rahat etmemesi üzerine jandarmaya yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. İ.Ç.'nin olayın ardından aradığı N.K.'ye cinayeti nerede, nasıl işlediğini anlattığını ve gömmek için yardım istediği belirtildi.
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