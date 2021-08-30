Zonguldak’ta kan donduran olay! Arkadaşını öldürüp, aramalara katılmış





VİCADININ SESİNİ DURDURAMADI

İ.Ç.'nin cinayeti işlediği itirafı ise N.K.'nın vicdanının rahat etmemesi üzerine jandarmaya yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. İ.Ç.'nin olayın ardından aradığı N.K.'ye cinayeti nerede, nasıl işlediğini anlattığını ve gömmek için yardım istediği belirtildi.