Ordu’da çocuğunun katliamından sağ kurtulan baba konuştu
Ordu'da yaşanan aile faciası haberi Türkiye’nin gündemine oturdu. Korgan ilçesinde fındık toplamamak için 14 yaşındaki F.Y. ailesini kurşun yağmuruna tutarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Faciadan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, o anları anlattı. Baba, ifadesinde "Gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları.
Türkiye'yi dehşete düşüren aile katliamından yeni ayrıntılar geldi. 14 yaşındaki çocuğunun kanlı katliamından sağ kurtulan baba Cemalettin Yalpı olanları tek tek anlattı.
Olay, 28 Ağustos tarihinde Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı.
Polis memuru babasının silahı ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'in yaşamına son veren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.
BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi devam ediyor. Hayati riski atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği ortaya çıktı. Cemalettin Yalpı'nın daha sonra ayrıntılı ifadesine başvurulacak.
Olayın ardından F.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.
F.Y'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan F.Y.'nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.
"UZUN ZAMANDIR PSİKOLOJİK BASKIYA UĞRUYORUM"
Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y. şunları söyledi:
"Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum.
"BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.
"AİLEMİN BASKISIYLA BAHÇEDE ÇALIŞIYORUM"
Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı."
Öte yandan F.Y.'nin (14) fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla öldürdüğü annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek için cenaze töreni düzenlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?