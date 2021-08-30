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Son dakika: Manisa'da 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Manisa’da 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile  2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 Tır ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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