Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 zanlı hakkında işlem yapıldı
YAŞAM İHA
Gaziantep’te gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında çok fazla miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonda 461 zanlı ile ilgili işlem yapılırken 33 şüpheli de tutuklu yargılandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, 986 gram bonzai, 535 gram metamfetamin, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök hint keneviri, 28 adet uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız av tüfeği, 23 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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