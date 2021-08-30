Son dakika: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Son dakika haberine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.
Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
Alternatif güzergahlar ise şöyle; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi.
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